Kaffekongen gjør comeback i bergenspolitikken

Flere politikere som sto langt nede på partienes lister, har kommet inn i bystyret i Bergen takket være personstemmer og slengere.

Tidligere ordfører Herman Friele sto på 73. og sisteplass på Høyres liste ved kommunevalget.

Likevel har kaffekongen sikret seg plass i bystyret. Også Friele sin kone, Renate Hjortland, skal representere Høyre i bystyret i Bergen.

– Jeg synes det er fantastisk hyggelig. Både min kone og jeg er klare for å gjøre en innsats. Vi gleder oss veldig, sier Friele på telefon fra Nice.

Etter å ha fått 1024 personstemmer og 83 slengere, ble Friele løftet til 11. plass av Høyre sine 14 representanter.

– Jeg hadde nok ikke forventet det helt. Jeg var jo på sisteplass, sier Friele, som er takknemlig for personstemmene og slengerne han har fått.

Sisteplassen regnes som en hedersplass, men helt siden nominasjonen har det blitt snakket om at Friele hadde god sjanse til å bli valgt inn.

– Tiden var moden

Friele var valgt inn i bystyret i perioden 2003 – 2007, og satt som ordfører i samme periode. Siden den gang har han holdt seg utenfor politikken.

Han forteller at han ønsker å jobbe mest med finans og byutvikling i den kommende perioden.

– Det er de områdene jeg føler jeg kan best. Jeg ønsker å bidra med min kunnskap i fagfelt hvor jeg føler jeg er mest kompetent.

– Har du brent etter å komme tilbake?

– Absolutt. Og nå følte jeg tiden var moden og mulighetene store. Nå er det spennende å se hvilken konstellasjon som egentlig vinner. Det er ikke avgjort enda, men jeg vil jo foretrekke å være på den siden som har flertall, sier Friele.

MEST POPULÆR: Rødt-politiker Sofie Marhaug fikk soleklart flest slengere blant velgerne i Bergen. Hun var den eneste kvinnelige toppkandidaten blant de største partiene i Bergen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Rødt-politiker mest populær

Politikeren som har fått soleklart flest slengere er Rødts listetopp i Bergen, Sofie Marhaug.

Slengere er en personstemme man kan gi til politikere fra et annet parti enn partiet man selv stemmer på.

806 velgere som stemte andre partier enn Rødt, ga en slenger til Marhaug.

Dermed kan man si at Marhaug er den mest populære politikeren i Bergen, blant velgere som har stemt andre partier.

– Det er veldig hyggelig og det er jeg takknemlig for, selv om jeg skulle ønske at 507 av dem stemte Rødt i stedet for, for da hadde vi fått et ekstra mandat, sier Marhaug.

– Tør ikke stemme på oss

Hun tror noe av årsaken er at hun var den eneste kvinnelige listetoppen blant de største partiene i Bergen.

Partiet De Kristne og Pensjonistpartiet hadde også kvinnelige listetopper, men bare Turid Krogh Sveen fra Pensjonistpartiet fikk plass i bystyret.

– Jeg tror folk synes det er galt, og at det burde vært flere kvinner i topposisjoner, sier hun.

I tillegg mener hun noen kanskje er litt redd for å stemme Rødt, selv om de er enige i politikken partiet fører.

– Rødt-politikere får ofte en del slengere, fordi folk er litt enig i politikken vår og mener vi gjør mye bra, men så tørr de ikke å stemme på oss fordi vi er et parti langt til venstre, sier hun.

Disse fikk flest slengere:

Sofie Marhaug (Rødt) – 806 slengere

Marte Mjøs Persen (Ap) – 525 slengere

Thor Haakon Bakke (MDG) – 388 slengere

Camilla Ahamath (SV) – 347 slengere

Erlend Horn (Venstre) – 328 slengere

TILBAKE: Pål Hafstad Thorsen (Ap) er tilbake i politikken i Bergen, etter å ha blitt løftet fra 69.plass til 13.plass. Foto: Sølve Rydland / NRK

Fra 69. til 13. plass

Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) tapte kampen om førsteplassen på partiets liste mot Roger Valhammer under Arbeiderpartiets nominasjonsmøte i februar.

Men takket være personstemmer- og slengere står hun øverst på listen til Ap, med Valhammer som nummer to.

En annen politiker som sto langt nede på Arbeiderpartiets liste er Pål Hafstad Thorsen.

Han var skolebyråd i Bergen, men ble ofret til fordel for Roger Valhammer i august 2018. Da var det allerede kjent at daværende byrådsleder Harald Schjelderup ikke ville ta gjenvalg, og Valhammer ble trukket frem som en mulig arvtaker.

På nominasjonsmøte til Arbeiderpartiet ble han plassert på 69. plass. Gjennom valgkampen har han mobilisert for å få velgere til å gi ham personstemmer og slengere, blant annet på sin egen nettside.

Og velgerne har lyttet. Med 578 personstemmer og 139 slengere, ble han løftet fra 69. til 13. plass. Dermed fikk han Arbeiderpartiets siste mandat i bystyret.

POPULÆR MANN: Trym Aafløy fikk 5224 personstemmer av FNB-velgerne. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Voldsomt populær i eget parti

Trym Aafløy fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er politikeren som er mest populær i eget parti.

Med den voldsomme oppslutningen partiet har hatt i Bergen, har han blitt ansiktet utad for bompengeopprøret som har pågått over store deler av landet.

Og velgerne hans setter stor pris på jobben han har gjort. Blant alle politikerne som er valgt inn i bystyret i Bergen, får han flest personstemmer, altså personlige stemmer fra velgere som har stemt på kandidatens eget parti.

Disse politikerne fikk flest personstemmer: