Justisministeren oppfordrer storbyer til å innføre tiggeforbud

Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» avslørte tirsdag at bakmenn i tiggemiljøet håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet i Bergen.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det som kommer frem i dokumentaren, er gode argumenter for å innføre lokale forbud mot tigging umiddelbart.

– Det beste hadde vært en nasjonalt forbud. Men når det enn så lenge ikke er flertall for dette på Stortinget, er min klare oppfordring at man lokalt tar tak i dette og fremmer vedtak om å forby tigging i de største byene, sier Amundsen.

I dag er det opp til hver enkelt kommune å bestemme om man vil forby tigging. Ifølge Justisdepartementet er det kun Lillesand kommune som har et slikt forbud.

Forbud mot tigging Ekspandér faktaboks Det nasjonale forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.

Den rødgrønne regjeringen avviste i 2013 å forby tigging. I stedet ble politiloven endret slik at kommunene i sine politivedtekter kunne sette vilkår for pengeinnsamling og gi politiet myndighet til å pålegge meldeplikt og lage et register over pengeinnsamlere.

Høyre/Frp-regjeringen gikk i sin politiske plattform etter valgseieren i 2013 inn for at hver kommune skulle kunne forby tigging.

I april i fjor fremmet regjeringen et lovforslag som innebar endring av politiloven og dermed en åpning for kommunale tiggeforbud. Det ble vedtatt med Senterpartiets støtte og innført fra 1. juli. (Kilder: NTB, Justisdepartementet)

Mener stemningen har skiftet

Fremskrittspartiet og Høyre fremmet i 2015 et forslag om å innføre et nasjonalt tiggeforbud, men trakk forslaget da de ikke fikk flertall på Stortinget.

– Jeg oppfatter at det nå er politisk bevegelse i saken. Da har man mulighet til å ta tak i denne problemstillingen lokalt, sier Amundsen.

Også statsminister Erna Solberg (H) har i etterkant av Brennpunkt-dokumentaren sagt at hun ønsker et tiggeforbud. Fafo-forsker Guri Tyldum, som har forsket på rumenske tiggere, mener imidlertid at det ikke er tiggerne som er problemet.

– Dokumentaren viser folk som utgir seg for å være tiggere, og som driver med kriminalitet. Det er noe helt annet, sa hun til NRK torsdag.

Amundsen mener likevel man bør lytte til blant annet politiet i Oslo, som ønsker et tiggeforbud.

– Politiet er tydelig på at et forbud vil være et viktig virkemiddel i å bekjempe organisert kriminalitet. Da syns jeg vi bør vi lytte til politiet. Min klare oppfordring til Oslo, Bergen og andre byer at man sterkt vurderer å innføre forbud lokalt.

TIGGEDEBATT: Debatten om et tiggeforbud har blusset opp igjen i kjølvannet av Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet». Foto: NRK

Byrådene i Oslo og Bergen sier nei

Sosialbyråd Erlend Horn (V) er ansvarlig byråd på området i Bergen. Etter å ha sett NRKs dokumentar torsdag, sa Horn at han var trist og provosert, men at han ikke vil forby tigging i Bergen.

SIER NEI: Sosialbyråd Erlend Horn (V) vil ikke vil forby tigging. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Vi kommer til å fortsette vår politikk, og vil ikke ha et tiggeforbud. Men dette er en øyeåpner på at det finnes personer som utnytter systemet som er der for å hjelpe de svakeste. Det må vi ta på alvor, og sørge for at det er de som trenger hjelp som får det. sa Horn.

Heller ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er for et lokalt forbud.

– Det vi trenger er politi for å løse politioppgaver. Denne formen for kriminalitet løses ikke av et kommunalt tiggeforbud, sier Johansen.