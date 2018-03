Jusprofessor får Holbergprisen

Den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein får Holbergprisen 2018 for sitt arbeid med rettsvitskap. Han er mellom anna kjend for å ha etablert åtferdsjus og økonomi som eige fagfelt. Sunstein skal ta imot prisen under ein seremoni ved UiB 6. juni.