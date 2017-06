Jurist anmeldt: Mistenkt for å ha forfalsket vitnemål

Det skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

De hadde styremøte i dag, der de besluttet å politianmelde juristen som tidligere har jobbet som dommerfullmektig.

Det er omtrent syv år siden juristen fikk jobb ved en av landets tingretter. Da han søkte jobben ble det levert et vitnemål fra juridisk fakultet fra Universitetet i Bergen (UiB).

Domstoladministrasjonen mener vitnemålet juristen fikk jobb med har vært forfalsket.

Anmeldt to ganger

– At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person uten den nødvendige integritet for å fungere i en dømmende stilling, sier direktør Sven Marius Urke.

UiB har allerede politianmeldt juristen og saken er under etterforskning. Saken anmeldes på ny av administrasjonen til domstolene for å understreke alvoret i saken.

Denne saken oppdateres.