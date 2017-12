Julegåve til Masfjorden

Fylkestinget går inn for å søkja om omlag ein milliard i ferjeavløysingsmidlar for å finansiera Masfjordbrua. Ordninga går ut på at staten betalar summen det ville ha kosta å driva kabelferja mellom Masfjordnes og Duesund i 40 år. Fordi fylkeskommunen truleg må betala renteutgiftene, på mellom 300 og 600 millionar, er det likevel ikkje sikkert at brua vert bygd. MDG, Raudt og SV gjekk i mot forslaget.