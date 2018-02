Jubel for produksjonsskule i Ulvik

Det skal etablerast ein ny produksjonsskule med internat på Hjeltnes i Ulvik. Det gjekk fylkesutvalet i Hordaland inn for i dag. Tilbodet som har eit praktisk utgangspunkt, er retta mot elevar som har ramla ut av vidaregåande skule. Ordførar i Ulvik Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) jublar over vedtaket. Det har vore stort lokalt engasjement for å få ein ny skule i Ulvik, etter at den vidaregåande skulen på Hjeltnes vart nedlagt i 2017.