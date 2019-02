Jordmødre og sykepleiere slår alarm om pasientsikkerheten på Kvinneklinikken

Sykepleierforbundet og jordmorforeningen på Haukeland universitetssjukehus har bestemt seg for å varsle forholdene på Kvinneklinikken inn for Arbeidstilsynet og Fylkeslegen i Hordaland. Det får NRK opplyst.

Jordmødre og sykepleiere har i lang tid vært bekymret for at bemanningen er så lav at pasientene utsettes for risiko. Denne uken møttes de to fagforeningene. I møtet ble de enige om at situasjonen er så prekær at det ikke lenger nytter med interne varsler til ledelsen.

Eline Sira, foretakstillitsvalgt i Den norske jordmorforening på Haukeland, bekrefter møtet mellom jordmorforeningen og sykepleierforbundet, men vil foreløpig ikke uttale seg om varselet de i fellesskap har bestemt seg for å sende.

– Jeg kan ikke bekrefte dette på nåværende tidspunkt, sier Sira.

Sykepleierforbundet har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser. Etter det NRK forstår, er varslene til Arbeidstilsynet og fylkeslegen foreløpig ikke sendt.

– Alvorlige hendelser har så vidt blitt unngått

Etter at NRK omtalte sykepleierne ved akuttmottaket på Haukelands mange varsler om underbemanning, tipset en ansatt om at jordmødre og sykepleiere ved Kvinneklinikken også fryktet for pasientsikkerheten grunnet lav bemanning.

«Underbemanning og elendig økonomi legger til tider et enormt press [ ...] Enkelte ganger, spesielt helger, har det vært så ille at alvorlige hendelser så vidt har blitt unngått», skrev en ansatt, som også fortalte om et stort antall avviksmeldinger.

En helg tidligere denne måneden skal to jordmødre alene ha hatt i oppdrag å følge opp to fødende kvinner og seks barselkvinner med barn.

«Totalt uansvarlig!», mener den ansatte, som ønsker å være anonym.

Møter førte ikke frem

I forrige uke skrev NRK at Haukeland kom dårligst ut i landet i en brukerundersøkelse om barselomsorg. Ansatte har også sagt ifra offentlig den siste tiden.

«Vi står på for en god fødsels- og barselomsorg under arbeidsforhold preget av nedbemanning og ofte ekstremt arbeidspress», skrev jordmor og verneombud på Kvinneklinikken, Hanne Holst, i Sykepleien i januar.

De siste ukene skal det ha vært avholdt møter mellom ledelsen og tillitsvalgte, uten at man har kommet til en enighet de ansatte er fornøyde med, får NRK opplyst.

Derfor går de nå til det skritt å be Arbeidstilsynet og Fylkeslegen i Hordaland gå inn i saken, til tross for at ledelsen skal ha lovet en intern gjennomgang av forholdene på Kvinneklinikken.

Ledelsen ved Kvinneklinikken har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Advarte mot å føde i helgene

Det er bare tre år siden forrige gang det var opprør blant de ansatte på Kvinneklinikken. Den gangen advarte jordmødrene mot å føde i helgene.

Fylkeslegen åpnet tilsynssak for å finne ut om lav bemanning gikk utover pasientsikkerheten, men konkluderte med at det ble drevet forsvarlig. Nå kommer de ansatte altså med et nytt alvorlig varsel med likelydende innhold.