John Erik ble kidnappet og adoptert til Norge. Nå har han hørt 20 lignende historier

– Jeg har fått rundt 20 henvendelser fra folk som opplever at de er i samme situasjon, sier John Erik Aarsheim.

Før jul oppdaget Aarsheim at han ble kidnappet på 80-tallet før han ble adoptert i Norge. Denne måneden fikk han møte den biologiske familien etter 32 år.

– Men med den kunnskapen jeg fikk etter å ha vært i Colombia nå, er jeg ikke overrasket over antall henvendelser. Dette er et kjempeproblem der, og det skulle bare mangle at det finnes flere tilfeller som mitt i Norge, sier Aarsheim.

I 2019 skrev Dagsavisen om en annen gutt som ble kidnappet og adoptert til Norge på 80-tallet.

NRK kjenner til ytterligere en sak med sterke mistanker om at en jente ble kidnappet i Ecuador og adoptert til Norge på denne tiden.

Krever gransking

– Nå må både Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet og departementet være villige til å gå gjennom sakene fra Colombia på 80-tallet og se om disse har vært ulovlige, sier Marilyn Førsund, leder av organisasjonen Adopterte.

Hun mener disse bør bli tilbudt granskning.

– Jeg ser den etiske problemstillingen, men dette er voksne mennesker som er i stand til å takke nei til et slikt tilbud, sier hun.

ØNSKER GRANSKING: To saker der barnet ble kidnappet i Colombia før adopsjonen til Norge er omtalt i mediene . - Vi kan ikke legge lokk på dette lenger, sier leder av Adopterte, Marilyn Førsund.

Kaller inn til møte

Styreleder for Adopsjonsforum, Andrea Mæhlum, sier at det kan dukke opp flere lignende saker. Adopsjonsforum er blitt kontakt av mange bekymrede familier.

Adopsjonsforum har invitert Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet og to andre adopsjonsformidlere til et møte etter at historien til Aarsheim ble kjent.

– Det kan komme tilsvarende saker der vi ser at adopsjoner gjennomført på 70- og 80-tallet kan ha vært ulovlige. For eksempel kan det være falske fødselsattester, pass og underskrifter, sier Mæhlum.

Hun tror det ikke er nok saker til at det blir aktuelt å tilby granskinger.

– Det er en interessant problemstilling. Jeg vet det er opprettet egne granskingskommisjoner i Sri Lanka og Chile. Men jeg tror ikke dette vil skje i Norge. Jeg tror dette gjelder få adopsjoner, sier Mæhlum.

Ønsker oppreisning

Angelica Bråten, leder av organisasjon UTAD Critical, sier flere av deres medlemmer har funnet feil i adopsjonspapirene sine. Hun etterlyser en oppreisningsordning for adopterte som opplever dette.

– Det er på tide at myndighetene og adopsjonsforeningene begynner å se på at det kanskje er sannsynlig at vi har hatt ulovlige adopsjoner til Norge, sier Angelica Bråten, leder av organisasjon UTAD Critical.

KREVER TILBUD: Angelica Bråten sier flere av medlemmene deres ikke føler seg ivaretatt av norske myndigheter når de oppdager feil i papirene sine.

Hun sier at flere av deres medlemmer mener det er feil i adopsjonspapirene sine, og etterlyser et tilbud for disse.

– Det finnes ingen oppreisningsmuligheter for adopterte i Norge hvis det skulle vise seg at adopsjonene er tuftet på ulovligheter, sier hun.

