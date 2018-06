«The next generation!» skriv gigantane i Metallica på Facebook og deler ein Youtube-video av ein ung gut som bankar gjennom alle deira klassiske hits på trommer.

Guten bak bøttene er ti år gamle Johannes Rørvik Grov frå Kvinnherad i Hordaland. Han er no i ferd med å bli verdskjent.

– Dette er heilt vilt. Eg forstod jo at videoen kunne bli populær, men ikkje så raskt, seier den entusiastiske trommelæraren Mauricio Weimar til NRK.

Det er han som klippa saman og la ut den tolv minuttar lange videoen for knappe to veker siden.

Ulrich er helten

I videoen slår Johannes seg kronologisk gjennom heile diskografien til Metallica frå 1983 til 2016. Tiåringen spelar korte utdrag frå nesten kvar einaste låt som dei amerikanske legendene har gitt ut på album.

Det inkluderer med andre ord trommeteknisk krevjande låtar som «Motorbreath» og «One».

Trommespor som nokre meiner sjølv Metallica-trommis Lars Ulrich må jobbe hardt for å meistre på konsertar i dag.

– Eg fortalde Johannes om at Metallica hadde delt videoen i går kveld. Då var han mest opptatt av om Lars Ulrich hadde sett videoen. Han er stor fan av han, seier pappa Bård Hallaråker Grov.

TALENT: Johannes Rørvik Grov spelar trommer så ofte han kan og er stor fan av Metallica. Foto: Mauricio Weimar / Privat

Begynte då han var to år

Han fortel at Johannes fekk sitt første trommesett då han var to år gamal. Heile familien er svært glade i musikk og i oppveksten har dei tatt med tiåringen på mange konsertar.

– Det er framleis leik og moro som er det viktigaste, men det er veldig motiverande for Johannes å få slik positiv merksemd, seier Grov.

For det er ikkje berre Metallica som har latt seg imponera. Videoen er også plukka opp av det amerikanske magasinet Rolling Stone, samt Billboard.

– Han har ingen problem med tilpassa seg Ulrichs utviklande stil. Det er spesielt kult å sjå han tromme på dei nyare låtane, skriv Rolling Stone.

– Det er berre spørsmål om tid før denne fyren går fullstendig viralt, meiner Billboard.

LEGENDE: Lars Ulrich treng ingen nærare introduksjon. Her er Metallica-trommisen i aksjon under konserten i Telenor Arena i mai. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sett over 50.000 gongar

Trommelærar Weimar har 30 år bak seg som trommeslagar. Han legg ikkje skjul på at han er stolt over eleven sin.

– Dette betyr alt for Johannes og er veldig motiverande. Han er ein flink trommeslager, som er musikalsk, lyttande og dedikert. Han øver fleire timar om dagen.

Videoen er no sett over 50.000 gongar på Youtube, men det er altså god grunn til å tru at fleire får augene opp for den unge trommevirtuosen.

Pappa Bård Hallaråker Grov seier dei er heldige som har ein musikklærar som Weimar i Kvinnherad.

– Han er eit unikum og ein svært dyktig pedagog.