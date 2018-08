Jobba for betre vegar – mista sjølv livet på ulykkesveg

– Dette er tungt. No prøver vi berre å ta vare på kvarandre, seier Gunhild Beate Vangsnes.

Ho var Jarle Solibakke sin næraste leiar. 53-åringen jobba for Statens vegvesen i deira drift- og vedlikehaldsavdeling.

Han var på jobb då ulykka skjedde onsdag. Personbilen han køyrde trefte ein tømmerbil på veg i motsett retning.

I dag var kollegaene samla til minnestund for ein god kollega gjennom 30 år.

– Det var ein svært tung beskjed å få, og våre tankar går no først og fremst til Jarle sin familie og dei som sto han nært, seier Vangsnes, som er leiar for Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland.

Utsett strekning

Solibakke blei erklært død på staden. Han etterlét seg kone og tre born.

– Vi ventar på å få inn alle rapportane frå dei som har undersøkt ulykka, og kan ikkje seie noko om årsaka enno, seier lensmann i Nordhordland, Kjell-Idar Vangberg.

Ulykka skjedde på fylkesveg 57 mellom Åse og Seim i Lindås kommune i Hordaland, ei strekning som har hatt mange alvorleg ulykker dei siste åra.

I juli mista ei kvinne livet i ein frontkollisjon i ein tunnel på den same vegen. Også den gongen var det ei lastebil og ein personbil involvert.

Sidan 2008 har det vore totalt åtte dødsulykker på strekninga mellom Knarvik og Mongstad.

– Det har gått bra dei siste åra, men no fekk vi to dødsulykker på kort tid, seier lensmann Vangberg.

– Historisk sett har strekninga hatt mange ulykker, men eg trur desse to ulykkene handlar om uheldige omstende.

– Ein stor ressurs

Jarle Solibakke sine kollegaer i Vegvesenet brukar no tid i lag for å minnast ein god kollega, fortel Gunhild Beate Vangsnes.

Senioringeniøren hadde jobba i Vegvesenet i 30 år med ulike oppgåver, men det var drift og vedlikehald som låg hjarte hans nærast, seier Vangsnes.

Ho skildrar han som ein stor ressurs for Vegvesenet, men viktig kompetanse og lang fartstid i etaten.

At han var på arbeid då ulykka skjedde, gjer ekstra inntrykk på kollegaene.



– Vi har mista ein god kollega, og seksjonen vil no bruke tid saman for å både minnast Jarle og kome oss gjennom tapet. Det har vi alle eit behov for når slike tragediar skjer, seier Vangsnes.