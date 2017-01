Jernbanetilsynet truer med å stenge Bybanen

Driftsselskapet Keolis, Bybanen og Hordaland fylkeskommune er innkalt til et møte, etter at Statens jernbanetilsyn i flere revisjoner har påpekt mangler i vedlikeholdet av bybanevognene, skriver Fanaposten.

Direktør i Jernbanetilsynet Erik Reiersøl-Johnsen sier til avisen at tilsynet mener det er et for uklart ansvarsforhold mellom partene som driver og vedlikeholder Bybanen.

– Keolis har ikke styr på vedlikeholdet. Det er mangel på kontraktuelle forpliktelser i kontrakten mellom Bybanen og Keolis, sier Reiersøl-Johnsen til Fanaposten.

Hordaland Fylkeskommune eier Bybanen AS, men banen drives av Keolis Norge. Vedlikehold utføres av selskapet Stadler Pankow.

Bybanen i Bergen Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Bybanen i Bergen ble åpnet i 2010 og er et elektrisk skinnebundet kollektivtilbud.

I 2013 hadde Bybanen en økning i passasjerer på 13 prosent. Samme år åpnet første forlengelse fra Nesttun til Lagunen kjøpesenter.

I dag frakter Bybanen ca 35.000 passasjerer om dagen.

Byggetrinn tre fra Lagunen mot Flesland var klar i juni 2016.

Det arbeides også med planer om forelengelse av banen mot Åsane i nord, samt Fyllingsdalen i vest.

Finansiert av lokale midler gjennom bompenger og fylkeskommunale bevilgninger. Bybanen får også statlig støtte.

Vurderer å stenge banen

Reiersøl-Johnsen forteller at avvikene har vært påpekt en rekke ganger, og at de nå krever at det ryddes opp.

Direktøren sier at de vurderer å stenge Bybanen, dersom det ikke snarlig kommer en fordeling som tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen.

Han sier imidlertid at han tror det er mulig å finne en løsning før man stenger Bybanen.

Fylkeskommunen: – Tar det på alvor

Fylkesdirektør for samferdsel i Hordaland fylkeskommune Håkon Rasmussen sier til avisen at de jobber med å finne en løsning.

– Vi tar funnene fra tilsynet alvorlig og jobber for å få dem lukket så snart som mulig. Det er allerede avtalt et møte mellom partene, sier han.

Saken oppdateres.