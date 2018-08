Den nye Ulrikstunnelen på Bergensbanen skal avlasta det som er Nord-Europas mest belasta enkeltspor. Dagens enkeltspor har for dårleg kapasitet, og bygginga av nytt dobbeltspor er venta å vera ferdig i 2023.

Denne tunnelen hadde Bane Nor planlagt utan sløkkevatn og mekanisk ventilasjon.

Det betyr at den 7,8 kilometer lange tunnelen ikkje skulle ha vifter til å handtera røyk, og ikkje vatn gjennom tunnelen som kunne sløkka brannar.

No får Bane Nor kraftig kritikk.

I ein fersk tilsynsrapport kritiserer jernbanetilsynet tryggleiksnivået Bane Nor legg opp til i nye, norske tunnelar.

Både på Vestfoldbanen og Follobanen har Bane Nor lagt opp til same tryggleiksnivå som i Ulrikstunnelen.

– Me fryktar at Bane Nor sin nye praksis med å skulle bygga tunnelar utan sløkkevatn og mekanisk ventilasjon vil redusera tryggleiken, seier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Bane Nor har så langt ikkje kommentert kritikken.

BRANNSJEF: Brannsjef Leif Linde i Bergen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Ikkje godt nok

I juni omtalte NRK eit brev sendt frå brannsjefen i Bergen til Bane Nor.

Brevet innehald flengande kritikk mot det planlagde sikkerheitsnivået i det nye milliardprosjektet på Bergensbanen.

95 prosent av den nye tunnelen vil vera utan skikkeleg beredskap utan sløkkevatn, uttalte brannsjef Leif Linde i Bergen.

Han fekk støtte av Are Wendelborg Brandt, forskar ved Rise Fire Research.

– Å berre ha hydrantar på utsida av tunnelen føreset at ein må ha opptil 3,5 kilometer med slangeutlegg. Det er urealistisk, sa Brandt i juni.

NYE ULRIKSTUNNELEN: Biletet viser ein av 16 tverrtunnelar mellom nytt og gamalt løp i Ulrikstunnelen. Tunnelen blir ein av landets tryggaste fastslår Bane Nor, men dei vil ikkje legga vatn gjennom dei 7,8 kilometrane i fjellet. Foto: Bane Nor

Avdekte to avvik

Brannsjefen si uromelding, i tillegg til uromeldingar frå mellom andre Vestfold interkommunale brannvesen, resulterte i at Jernbanetilsynet gjennomførte eit tilsynsmøte hos Bane Nor.

I tilsynsrapporten som blei offentleggjort torsdag, er det peikt på to avvik.

Ved bygging av nye jernbanetunnelar blir det lagt opp til det etablerte tryggleiksnivået blir redusert.

Ved bygging av nye jernbanetunnelar blir det ikkje i tilstrekkeleg grad lagt til rette for naudetatane sin innsats, slik at effektiv og trygg evakuering kan gjennomførast.

I Bane Nor sin rettleiar for planlegging av nye tunnelar (ekstern lenke), er det lagt opp til at det kan byggast nye jernbanetunnelar utan mekanisk ventilasjon eller postar for uttak av sløkkevatn inne i tunnelane.

Det er i denne rettleiaren tilsynet har avdekt to avvik

– Dette er fullt gjennomslag for vår del. Det er me glade for, seier brannsjef Leif Linde i Bergen om konklusjonen.

ULRIKSTUNNELEN: I april i år braut det ut brann i ein mobil trafostasjon i anleggstunnelen mellom Arna og Bergen. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Bane Nor: – Liten sjanse for brann

I rapporten peikar jernbanetilsynet på at det har vore fem togbrannar med alvorlege konsekvensar dei siste ti åra.

– I ein tunnel kan ein brann få katastrofale følger for liv og helse. Det er ikkje alltid mogleg å køyra eit tog ut av ein brennande tunnel, til dømes dersom køyrestraumen blir borte, seier Reiersøl–Johnsen i jernbanetilsynet.

Statens jernbanetilsyn ber Bane NOR sannsynleggjera at dei også kan ta vare på eldre og funksjonshemma passasjerar. Desse vil vera avhengige av hjelp til å koma seg ut, dersom det skulle oppstå brann.

Bane Nor repliserte kritikken med sløkkevatn ikkje var naudsynt, mellom anna fordi sjansen for at det skulle oppstå brann, er «svært, svært liten»

Det sa teknisk direktør Knut Darre Christiansen i Bane Nor til NRK i juni.

– Brannvassanlegg og vifter er kostbare tiltak for å fjerna ein veldig liten risiko.