Restane av uvêret sundag setter spor på fjellovergangane i Sør-Noreg.

Sundag varsla meteorologane opp mot 70 cm snø enkelte stader, med Agder og område vest og sør i Telemark som dei mest utsette områda.

Fleire fjellovergangar har vore stengde og flytrafikken til og frå Bergen lufthamn Flesland har blitt forseinka.

Samtidig har Sørlandsbanen blitt stengd på grunn av store mengder snø på jernbana.

– Vår anbefaling no er å velje ein anna måte å ta seg fram på, utsetje reisa eller å ikkje reise i det heile tatt, seier strekningsleiar Dag Brekkan på Sørlandsbanen.

Forseinkingar i flytrafikken

Måndag held snøvêret fram fleire stader. I Bergen er flytrafikken frå Bergen lufthamn delvis lamma. Fleire avgangar er forseinka fordi rullebana må stengast for å rydda snø.

– Det blir truleg fleire små stopp innimellom. Me er snart over «peakperioden» i flytrafikken, så då får me tid til å rydda mellom avgangane. Men me reknar med fleire stopp utover dagen, seier fungerande lufthamndirektør Øystein Skaar.

Mange avgangar er utsette måndag morgon. Avinor ber reisande møta til vanleg tid.

Slutt på kolonnekøyring tidleg måndag

Sjølv om snøen lavar ned i Sør-Noreg, er restane av uvêret i ferd med å legga seg i høgfjellet. Det betyr betre køyreforhold mellom aust og vest.

– Det har vore ei vanskeleg helg, med mykje dårleg vêr og mange stengde vegar. No opna nettopp Hardangervidda for fri ferdsel. Viss vêret vert som meldt, blir det fine forhold utover måndagen, seier trafikkoperatør Idar Sangolt i Statens vegvesen til NRK like over klokka 06.

KOLONNE: Bommen ved Haugastøl på rv. 7 over Hardangervidda var nede måndag morgon. Det var ei stund kolonnekøyring for alle køyretøy, men vegen er no open. Foto: Statens vegvesen / Webkamera

Slutt på kolonnekøyring

På E134 over Haukelifjell var det kolonnekøyring natt til måndag, men opna for fri ferdsel like før klokka 04.30.

Vegen var prega av kolonnekøyring heile sundag på grunn av mykje snø og vind.

I underkant av to timar seinare opna også rv. 7 over Hardangervidda for all trafikk.

– Vegen vart opna for fri ferdsel 06.05. Det er lite snø og lite vind, og forholda skal vera fine, seier Sangolt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stengd på grunn av ras

Medan to av hovudfartsårene mellom aust og vest no er heilt opne, er det framleis stengd på fv. 50 mellom Aurland og Hol. Her har det gått eit ras, og vegen vil bli stengd utover dagen.

– Me ventar på ei tilbakemelding på kva som skjer, men raset stenger vegen enn så lenge.

Også rv. 13 Vikafjellet er stengd. Vegen blir ikkje opna måndag på grunn av oppryddingsarbeid.

Slik er status klokka 11: