Jentepris til Papillon i Bergen

Jenteprisen for 2019 fra Plan Norge går til Papillon. Organisasjonen jobber for sosial integrering av unge flerkulturelle kvinner i bergensområdet. – Å motta prisen betyr veldig mye for de jentene og kvinnene vi jobber med, sier grunnlegger Leila Rossow. Papillon jobber for integrering gjennom arbeidstrening, nettverksbygging, språkutvikling, sang og dans. Prisen ble delt ut i Oslo fredag kveld.