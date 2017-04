Jente (17) anmeldt etter fest

Sju personar mellom 17 og 19 år sit i arresten etter festen som kom ut av kontroll natt til sundag. Tre av dei er sikta for vald mot politiet, melder BT. Blant dei er ei 17 år gammal jente som er anmeldt for å ha sparka ein politimann. Ungdommane sit no i avhøyr.