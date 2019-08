Jensen lover velgerne bompengelette – vil kreve egenandel fra byene

Det var knyttet stor spenning til hva partilederen ville si om bompenger da hun åpnet valgkampen til Fremskrittspartiet i Os lørdag ettermiddag.

– Vi vet hva som skal til for å få redusert bompengebelastningen for vanlige folk. Vi skal fortsette kampen, og vi forhandler med de andre regjeringspartiene, sa Jensen.

Vil ha egenandel

Jensen åpnet for en ny løsning for redusere bompengeutgiftene: en egenandel for bypakkene.

– Man kan ikke pålegge bilistene å betale for andre ting enn vei. Det må vi må gjøre noe med. Vi må stille krav til byene om en egenandel når man skal bygge vei, og ikke sende regningene rett til bilistene. Da blir byene mer opptatt av at regningen ikke skal bli så høy.

Slik løsningen er i dag bidrar staten med halvparten av kostnadene i byvekstavtalene. Resten av regningen er det bilistene gjennom bompenger som står for.

– Jeg skjønner at folk har fått nok av bompenger, sa Jensen.

– Ikke løsningen, mener Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) går langt i å si seg enig med Frp-lederen.

– Dette er et tema som regjeringen har diskutert i forhold til nye NTP (Nasjonal transportplan, journ.anm.). Når byene legger inn en kommunal vei i et bompengeprosjekt, som de ellers ville ha måtte prioritere på sitt eget budsjett, bør de kanskje ha med litt egne penger, sier Solberg til NRK.

Hun mener byene ellers kan spekulere i å putte kommunale veier inn i nye bompengepakker for å slippe å bruke penger på veivedlikehold.

– Det er en reell diskusjon som er fornuftig å ta. Samtidig er det snakk om småpenger her. Dette utgjør ikke store beløp i noen av pakkene, så det er nok ikke løsningen for å få ned bompengene noe substansielt, sier statsministeren.

POPULÆR: Siv Jensen ble tatt godt imot av velgerne i Frp-bastionen Os. Foto: Bergit Sønsteby Svendseid / NRK

Siv Jensen: – Har kjempet alene

Jensen er glad for at bompengesaken nå også opptar andre politiske partier.

– Frp har kjempet mot bompenger alene, men nå sprer dette seg. Det er bra. Vi skal vinne kampen mot bompenger, men da må vi ha dere i ryggen, sa Jensen.