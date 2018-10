Jenny Skavlan ny dommer i Symesterskapet

På sin egen blogg har 32-åringen i mange år slått et slag for gjenbruk av tekstiler og redesign med en historie bak. I fjor var hun med som gjestedommer i NRKs populære sy-reality.

Nå tar hun steget fullt ut og blir en av to hoveddommere i seriens fjerde sesong, som skal sendes høsten 2019.

– Fantastisk å møte likesinnede

– Å være med i Symesterskapet var som å gå inn i mitt eget hode. Jeg har sydd helt siden jeg var liten. Lenge trodde jeg at det bare var jeg og bestemødrene våre som hadde det som hobby. Det å få møte likesinnede, var helt fantastisk, forteller Skavlan.

På hennes egen blogg og på Instagram og Instagram deler hun idéer om og kreasjoner av gamle klær.

– Jeg har også ofte på meg redesign når jeg leder programmer på tv, forteller Skavlan.

Alt tyder på at gjenbruk av klær blir en sentral del av den fjerde sesongen av Symesterskapet som skal spilles inn i Bergen til våren. Jenny ser frem til å møte deltakerne og se hva de lager.

– Jeg gleder meg aller mest til å være med på å utforme konseptet, lage oppgaver og inspirere unge. Det jeg ikke gleder meg så mye til, er å kritisere det deltagerne har laget, sier hun.

Gruer seg til å dømme

De ti deltakerne konkurrerer mot hverandre. Gjennom serien blir en etter en sendt hjem, helt til én vinner står igjen.

I den prosessen vil Jenny Skavlans meninger være helt avgjørende. Akkurat det er hun mindre komfortabel med.

– Jeg er konfliktsky så det holder. Det å dømme gleder jeg meg ikke til. Da jeg var gjestedommer ble jeg litt overrasket over hvor hard jeg var, sier Skavlan.

– Jeg vil ikke være sånn skummel dommer. Alle har gjort sitt beste. Det blir vondt å måtte skuffe folk.

– Bobler over av ideer

Programsjef i NRK Hordaland, Rune Møklebust sier han er svært tilfreds med å ha fått den kjente skuespilleren, modellen og syentusiasten med i Symesterskapet.

– Jenny er en stor profil innen redesign, søm og mote, så vi er utrolig glade for å ha henne med på dommerlaget i den nye sesongen. Hun bobler allerede over av ideer, så dette kommer til å bli veldig bra, sier Møklebust.

Foto: Marit Hommedal / NRK

Søker deltakere

Nå søker NRK deltakere til programserien.

Hvis du elsker å sy og tror du kan hevde deg i konkurransen, er det bare å legge inn en søknad her innen 20. oktober.

– Hva vil du si til dem som sitter og lurer på om de skal søke?

– Har du interessen, så er dette en unik mulighet for en bootcamp hvor du lærer masse og møter likesinnede. Det går en sybølge over Norge. Her får du en unik sjanse til å bli med på å ta dette håndverket tilbake, sier Skavlan.