Jaktar årsaka etter dødsbrann

Krimteknikarar frå politiet er på plass ved brannstaden på Søreide i Bergen. Kripos er kome frå Oslo. – Me går grundig til verks og vil finna ut både brannårsak og ikkje minst brannforløp her, seier sjef for politiet i Bergen sør, Torgils Lutro.