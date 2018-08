Jaga ut av treningsstudio

1405 fekk politiet melding om at to menn kom springande ut frå eit treningssenter på Frekhaug med ein tredje mann etter seg. Mannen, som jaga dei, stakk av i ein kvit bil før politiet kom. Tredjemann skal ha slege dei to med ei vektstong inne på senteret, og dei to er sende til lege med skadar i armane, fortel operasjonsleiar Helge Blindheim. Det skal ha vore fleire vitne til hendinga.