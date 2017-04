Ja til ny taubane på Voss

Kommunestyret på Voss har vedteke å nytta tvang for å byggja ny gondolbane får Voss stasjon til Hanguren. Planane for den nye banen har skapa sterke reaksjonar blant grunneigarar som no risikerer å få ein gondolbane rett over hustaka. Dei folkevalde valte tysdag å vedta ei oreigning, altså å nytta tvang til å ta over naudsynt grunn.