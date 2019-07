Irske supportere på plass i Bergen

Shamrock Rovers' supportere er på plass i Bergen før kveldens europaligakvalikkamp mot Brann. De har samlet seg på puben Brian Boru i Kong Oscars gate. – Jeg har fulgt Shamrock Rovers i over 30 år, sier Jason. – Vi drar overalt for å se dem, og er et par hundre fans her. Vi gleder oss til kampen, selv om Brann er en tøff motstander. Men jeg tror det blir en jevn kamp.