Innstilte å riva fleire hus i Fløen

Komite for miljø og byutvikling gjekk torsdag inn for den faglege tilrådinga for bybaneutbygginga i Fløen. Det betyr at 12 bustader skal rivast og byggast opp på nytt for å gjera plass til det sørlege alternativet på delstrekning 1 til Fyllingsdalen. Saka skal opp i bystyret.