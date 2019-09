Innrømmet straffeskyld

Den tidligere lederen av Matsentralen i Bergen innrømmet straffskyld for grovt underslag i retten i dag. BT skriver at underslaget, som skjedde i 2018, er beregnet til å være på 723.000 kroner. Tiltalte Olav Berg sa han slet med spilleavhengighet og at han vil gjøre opp for seg. Politiet foreslo en fengselsstraff på ti måneder, mens forsvareren mente at det var for strengt.