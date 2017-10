Det nye tiltaket er en enighet mellom kommunen, Bergen reiselivslag og Bergen og Omland havnevesen. Passasjertaket vil gjelde for alle nye bookinger.

Anløp av cruiseskip bookes opp til flere år fram i tid, dermed vil endringene ikke tre i kraft før 2020.

– Vi har sett at det noen dager kommer veldig mange cruisepassasjerer samtidig, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

– Før vi skal legge frem saken for bystyret skal vi vurdere om dette taket er det som er mest hensiktsmessig. Men vi innfører det nå som et midlertidig tak for at ikke veksten skal være ubegrenset, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland (V). Foto: Synnøve Horvei / NRK

– Vi ønsker at Bergen skal være en attraktiv by både for cruiseturister, andre turister og for bergenserne. Men da er det viktig at vi har cruisetrafikken på et nivå som gjør at vi unngår de voldsomme opphopningene, og at folk bare blir gående i kø, begrunner hun.

– Vil gi bedre luft og mindre trengsel

I årets cruisesesong har det kommet seks skip én dag, fem skip fem dager. Snittet for 2017 er mellom tre og fire cruiseskipsanløp for dagen, med et snitt på mellom 4- og 6000 passasjerer.

Sesongen starter i februar, og avsluttes i september.

– Et tak på antall skip og passasjerer vil både gi bedre luft og mindre trengsel i byen. Med dette viser Bergen seg som en fremtidsrettet og visjonær by, mener Bergen og Omland havnevesens styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

Men taket for antall cruiseskip i Bergen er foreløpig bare midlertidig. Begrensningen skal opp i Bystyret for endelig vurdering.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) kommer til å kjempe for å senke taket ytterligere.

MDG: – Altfor mange!

– Et tak på to cruiseskip om dagen vil gjøre Bergen mer attraktiv å komme til, mener Sondre Båtstrand, fra Miljøpariet de Grønne. Foto: Miljøpartiet Det Grøne

– Vi har lenge etterlyst et slikt tak, men mener dette er altfor høyt, sier Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for MDG.

Han mener turoperatører klager over kaostilstander i sentrum når skipene ligger til kai, der turistene står i endeløse køer til attraksjonene.

– Da har vi et problem med for mange cruiseturister, mener Båtstrand, som vil senke taket, og foreslå to daglige anløp.

– Det mener vi er nok. Å sette taket på fire anløp for dagen vil påvirke forholdsvis få dager. Det er noen dager, og de er veldig kaotiske, men vi må se lenger, og prioritere andre turister.

– Det er begrenset kapasitet i Bergen sentrum, og det må bli en slutt på at cruiseturismen oversvømmer sentrum. Andre turister må også prioriteres, i tillegg til vi som bor i byen, mener Båtstrand.

