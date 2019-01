– Vi er alle sterkt preget av det som har skjedd. Dette er en forferdelig katastrofe for oss og dem som er rammet, sier Ove-Christian Fredriksen.

Den administrerende direktøren i Akasia møter søndag kveld NRK i Akasia Paradis barnehage. Han kommer rett fra et foreldremøte han innkalte til sammen med styreren.

– Slike hendelser vil naturligvis skape uro hos noen, og da er det viktig for oss å gi trygghet for at man kan sende barnet sitt trygt i vår barnehage igjen, forklarer Fredriksen.

Torsdag klokken 12.10 fikk nødetatene melding om at en ett år gammel gutt hadde falt ut av en barnevogn og blitt hengende med en stropp rundt halsen i barnehagen i Birkelundsbakken i Bergen.

Gutten ble funnet bevisstløs, og fikk førstehjelp av ambulansepersonell før han ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus.

Tre og et halvt døgn senere opplyser Helse Bergen til NRK at ettåringens skader fortsatt vurderes som livstruende.

STERKT PREGET: – De ansatte som var tettest på er spesielt sterkt preget av det som har skjedd, sier Ove-Christian Fredriksen, adm.dir. i Akasia. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Har ingen rutiner for hyppighet på tilsyn

Ettåringen lå i vognen på et soverom på småbarnsavdelingen. Det er ikke kjent hvor lenge han hang med stroppen rundt halsen før han ble funnet av personalet.

– Slike ting skal jo egentlig ikke skje, sier Fredriksen, som understreker at barnehagen hadde normal bemanning og at de ansatte fulgte rutinene da ulykken skjedde.

Akasias rutiner sier at barn som sover skal ha tilsyn.

Men det er ingen nedfelte regler for hvor hyppig ansatte skal se til barna.

Ifølge Fredriksen er dette vanlig både i private og offentlige barnehager. Slik sett ble ikke rutinene i barnehagen brutt da ulykken med ettåringen skjedde.

UNDERSØKER: Politiet rykket ut med flere patruljer til barnehagen torsdag. De har opprettet undersøkelsessak, og har beslaglagt barnevognen gutten ble skadet av. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Innfører «sovevakter»

Men de ansatte i barnehagen har etter møter søndag likevel bestemt seg for å endre tilsynet med barn som sover, forteller Fredriksen.

– Dette skjedde i en sovesituasjon, og derfor har vi både her og i de andre barnehagene våre gått inn og sett på rutinene rundt soving, sier han.

– I denne barnehagen har man nå bestemt seg for at man skal ha fast tilsyn med barna – en som er til stede hele tiden der barn sover, sier Fredriksen.

Det den administrerende direktøren kaller «sovevakter», vil bli innført i Akasia Paradis barnehage umiddelbart, som følge av ulykken.

– Det er det viktig for oss å få frem til foreldrene for å gi trygghet, sier Fredriksen.

De andre Akasia-barnehagene vurderer altså også praksisene sine rundt tilsyn med barn som sover. Praksisene er ulike, blant annet som følge av bygningsmessige forskjeller.

Fredriksen sier det nå kan bli gjort endringer i Akasias fellesrutiner etter ulykken, slik at det ikke lenger vil falle på enkeltansatte å vurdere når og hvor ofte barn som sover trenger tilsyn.

AKASIA PARADIS BARNEHAGE: Barnehagen i Birkelundsbakken i Bergen har rundt 110 barn. Mandag åpner den som normalt igjen etter ulykken torsdag. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Ansatte sterkt preget

Akasia Paradis barnehage holdt stengt fredag, men åpner som normalt mandag. Styrere fra andre Akasia-barnehager hentes inn for å gi de ansatte anledning til å ta pauser i arbeidet dersom det trengs etter hendelsen torsdag.

– De som var tettest på er spesielt sterkt preget av det som har skjedd, sier Fredriksen.

Han forteller at de ansatte, i tillegg til å beslutte å innføre «sovevakter», søndag har brukt tid på å forberede seg på å møte barna igjen mandag.

– De skal være klare hvis det er barn som har tenkt mye på dette hjemme i løpet av helgen, og har behov for å snakke om det som har skjedd, sier Akasia-sjefen.

Politiet har opprettet undersøkelsessak, og avhørt ansatte og ledelse i barnehagen. De har også beslaglagt barnevognen, og fortsetter undersøkelsene mandag.