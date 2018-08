Innfører ferdsleforbod

Politiet innfører no ferdsleforbod i dei evakuerte områda i Eidsvåg, samt Munkebotn. Det er sett opp sperringar. Representantar frå kommunen, politiet og geolog er no inne i området for å vurdere tryggleiken. Det er varsla pressekonferanse i 12-tida.