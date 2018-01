Innbruddstyver fakket på én time

To personer er arrestert etter et innbrudd i Nygårdsgaten i Bergen natt til fredag. Spor på stedet ledet politiet raskt til tyvene, og en time etter innbruddet hadde politiet pågrepet de mistenkte. De to personene skal avhøres fredag formiddag, mistenkt for å ha stjålet PC, pass og diverse andre verdisaker.