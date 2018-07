Innbruddsforsøk på Nordås

På Barnas hus på Nordås har det vært et innbruddsforsøk natt til mandag. Det er uvisst hvor mange som har forsøkt å bryte seg inn men politiet forteller at et vindu ble knust, og det ble skjært et hull i en port. Det kan også ha vært et forsøk på å komme inn på elektrobutikken Power like ved, men innbruddsalarmen på Barnas hus skremte dem vekk. Politiet har opprettet sak.