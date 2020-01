Innbrudd på Holen skole

Politiet leter etter en mann i 30-årene etter et innbrudd på Holen skole på Laksevåg i Bergen like før klokken 06 i dag. Det er gjort funn av blant annet data og verktøy like ved. Mannen politiet leter etter skal gå med mørke klær og lyseblå jakke.