Innbrudd i bolig i Bergen

Det har vært et innbrudd i et hus på Kalfaret i Bergen. Huseier ringte politiet etter å ha hørt lyder i huset. Noen skal ha tatt seg inn gjennom et vindu i en kjeller, men det er uklart om noe er stjålet. Politiet har lett med hunder i området uten resultat og snakker nå med vitner på stedet.