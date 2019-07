Innbrot på Vilvite-senteret

Politiet fekk kl. 05.53 tips om at det stod ein stige opp til veggen på VilVite-senteret i Bergen. Ei rute er knust. – Det er uvisst om noko er tatt. Me finn truleg ut av det når folk kjem på jobb, seier operasjonsleiar Per Algrøy i politiet.