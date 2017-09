Ingen VM-effekt for biltrafikken i Bergen

Bilistene i Bergen er tilbake på veiene for fullt etter unntakstilstanden under sykkel-VM. Ferske tall NRK har fått viser at antall biler gjennom bomringen i Bergen er tilbake på akkurat samme nivå som før verdensmesterskapet.

Faktisk er det nå flere biler enn uken før VM, viser tallene fra BT Signaal, som holder oversikten over passeringer i bomringen i Bergen.

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uken passerte i snitt 159.523 biler gjennom bomstasjonene i Bergen.

Det er 268 biler mer enn i uke 37 og 672 mer enn uke 36, de to ukene før VM.

Til sammenligning var antall bompasseringer tilsvarende dager under sykkel-VM nede på 99.672.

– Litt skuffende. Jeg hadde jo håpet på en liten nedgang, sier sykkelsjef Einar Johan Grieg i Bergen kommune.

HÅPET PÅ NEDGANG: Sykkelsjef Einar Johan Grieg i Bergen kommune. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Markant sykkeloppgang

Desto mer gledelig er tallene fra sykkeltellerne i Bergen sentrum.

Tellerne i Solheimsviken, på Puddefjordsbroen og i Sandviken kan type på en betydelig VM-effekt, hvis trenden fortsetter.

Denne uken har i snitt 4525 syklister passert tellerne, mot 3725 og 2326 i de to ukene før VM.

– Kjempepositivt, selv om det ser ut til å være noen bilister som har gått over til sykkel. Mange av dem som syklet til og fra jobb under sykkel-VM har kanskje fått nye vaner. Og så har det jo vært glimrende sykkel-vær i Bergen i det siste, sier sykkelsjef Grieg.

STENGT: Under VM var en rekke veier stengt for alle andre enn deltakerne. Biltrafikken inn til sentrum ble halvert i VM-uken. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Flere busser vil gi bilnedgang

Bystyrerepresentant Sondre Båstrand i Miljøpartiet De Grønne (MDG) gleder seg også over sykkeltallene.

– Trafikktiltakene i forrige uke ble kanskje en øyeåpner for mange. Sykkelveiene er fortsatt for dårlige, men det bare gledelig om folk finner ut at de kan sykle mer, sier Båtstrand.

VIL HA FLERE BUSSER: Sondre Båtstrand i MDG mener bedre kollektivtilbud må på plass for å få ned bilbruken. Foto: Christian Lura / NRK

– Er du skuffet over at ikke biltrafikken har gått ned?

– Nei. Det krever litt mer for at vi skal se resultater der. Vi må ta lærdom av det vi gjorde under sykkel-VM. Først og fremst må kollektivtilbudet bli bedre. Vi må få ekspressbusser på plass, slik at folk kommer seg raskt fram. Først da tror jeg vi vil se en ordentlig reduksjon i biltrafikken, sier Båtstrand.