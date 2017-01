Ingen teikn til asbest på Florvåg skule

– No er me veldig letta. No skal me berre gjera dei siste førebuingane før me kan opna SFO igjen, seier rektor Tone Sanne ved Florvåg skole til NRK.

Måndag skreiv NRK at foreldre slo alarm etter elevane kom heim med gåver laga av asbestplater, noko som førte til at SFO blei stengt.

Prøvane, som er tatt rundt arbeidsstaden der elevane jobba, og kor det tydeleg ikkje var vaska, viser at det ikkje er komen asbest inn på skulen.

Vurderer framleis å sjekka elevane

Elevar ved Florvåg skule skal i starten av veke to ha vaska, pussa og måla eternittplatene på SFO.

Alarmen gjekk då ein far blei mistenksam etter at dottera kom heim og viste han «gåva».

ETERNITT: Fem eller seks elevar ved Florvåg skule skal ha vaska, pussa og måla desse eternittplatene før dei tok dei med seg heim som gåver. Foto: Privat

SFO-avdelinga blei stengt ned same dag, og skulen sende SMS til foreldra til alle elevane.

Ved analyse av materialet viser det seg at platene inneheldt asbest.

Sjølv om skulen no er friskmeld, vurderer kommunelegen og miljøretta helsevern framleis sjekk av elevane.

Hektiske veker

Rektor Sanne beskriv dei siste vekene som hektisk.

– Det har vore mykje å tenke på, men me har fått god støtte frå fagavdelingane me har vore i kontakt med, foreldra og dei tilsette på skulen.

Sjølv om prøveresultata frå skulen ikkje viser teikn til asbest, kjem skulen til å vaska bygget.

– Etter råd frå yrkeshygienikar ved Bedriftshelsetenesta er vask av alle horisontale overflater tilstrekkeleg. Filtrera i ventilasjonsanlegget skal også skiftast, seier Sanne.