Ingen tatt etter knivstikking

To menn er framleis på frifot etter at ein mann blei knivstukken i hovudet i Fana på onsdag. Den knivstukne mannen i 40-åra er framleis innlagt på sjukehus med lettare skadar. – Det står framleis att ein del etterforsking, og vi har førebels ikkje oversikt over motiva for det som har skjedd, seier Bård-Tore Norheim ved politiet i Bergen sør.