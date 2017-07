Ingen spor etter sakna kvinne i Odda

Saka blir oppdatert

– Me har ikkje gjort noko funn. I løpet av morgontimane vil me gjera opp status, og vurdera kva me skal gjera vidare, seier Per Helge Sekse, som er politioverbetjent ved Hardanger lensmannsdistrikt.

Pause i søket

Han fortel at det er pause i søket no, og at søket blei avslutta i natt etter at ein hadde gått over dei områda som dei såg på som mest aktuelle.

– Me har søkt til lands i og rundt Odda. I natt vert det strandsøk langs sjøkanten, og me leitar også til sjøs i natt, opplyste politioverbetjent Torleif Fresvik i natt.

Rundt 25 personar frå politi, Røde Kors og Norske Redningshunder har i løpet av natta søkt etter kvinna i Odda.

Ikkje optimale leiteforhold

15 av dei som var med på søket var frå Røde Kors sine hjelpekorps i Odda, Tyssedal og Kinsarvik.

– Søket starta 21.59 og me var ute til ca. halv fem i natt. Det var ganske mørkt, og vanskeleg ver gjorde at det ikkje var optimale leiteforhold, fortel Stig Hope, Røde Kors sin områdeleiar i område 5.

Dette området inkluderer også Røldal og Kvinnherad, som ikkje var med på søket i natt. Om det blir aktuelt å inkludera mannskap herfrå i det vidare søket, er opp til politiet.

– Kva som skjer vidare no veit berre politiet. Me forheld oss til dei, fortel Hope.

OMRÅDELEIAR: f.v. noverande områdeleiar i område 5 og tidlegare områdeleier Bjørn Arild Fjeldsbø Foto: Røde Kors

Få haldepunkt

– Me har få haldepunkt så langt. Er det nokon som har observasjonar frå fredag ettermiddag og utover, så er politiet interessert i det, seier Sekse.

Familien melde kvinna sakna søndag føremiddag. Politiet starta då etterforsking, og bestemte seg for å setja i gong med søk i områda som var aktuelle i Odda, blant anna ut ifrå kor ho har pleidd å gå på tur.

– No skal me blant anna finna ut om det er andre område som kan vera aktuelle å søka i, og eventuelt kor. Me må også vurdera om ho kan ha reist nokon plass.

Langt mellomblondt hår

Politiet skildrar kvinna som tynn med veldig langt mellomblondt hår. Det er uvisst korleis kvinna er kledd, men ho har truleg rosa t-skjorte eller genser, mørk jakke og blå dongeribukse.

Tips politiet på telefon: 02800