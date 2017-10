FISKEBÅT KANTRA: Tre personar havna i sjøen då ein sjark på makrellfiske kantra i 7-tida søndag morgon. Alle vart raskt redda over i ein annan båt.

Eigaren av sjark som kantra: – Nota var ikkje for tung

–Tre personar havna i sjøen då ein fiskebåt kantra og sokk nord for Stolmen i Austevoll søndag morgon. Eigaren av sjarken avviser at ulukka skjedde fordi nota var for full av makrell.