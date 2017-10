Ingen skadd i båtbrann

Det er framleis uvisst kvifor det begynte å brenne i to båtar på Askøy søndag ettermiddag. Brannen oppstod i ein trebåt, og spreidde seg til ein annan. – Båtane låg i Slåttevika på Fromreide, og vart transportert ut i Lisstraumen for sløkking. Det var ingen personar om bord. Vi har vore på staden og det er ikkje fare for lekkasje i båtane, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt.