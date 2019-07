Ingen scoringer på Stadion

En dønn kjedelig fotballkamp er over. Verken Brann eller Mjøndalen klarte å score mål på Brann Stadion. Et resultat gjestene fra Buskerud er mest fornøyd med. – For dårlig. Dette er en kamp vi bør vinne, sier en skuffet Veton Berisha til Eurosport.