Ingen personskader på Sotra

Det var to bilar involvert i trafikkuhellet på riksveg 555 ved Fjell ungomdsskule. – Ein bil blei påkøyrd bakfrå. Bilen trong bergingsbil, og blir straks køyrd vekk. Me antar at trafikken vil løysa seg opp, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i politiet.