Ingen personer alvorlig skadet

Alle de tre personene som var involvert i trafikkulykken på Radøy er ute av bilene. En er i 30-årene, de to andre i 50 til 60-årene. Ingen skal være alvorlig skadet, men to av dem klager over smerter i mage og bryst, opplyser politiet. Årsaken til ulykken er ikke kjent.