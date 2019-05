Ingen pågripne etter innbrot

Politiet har ikkje fått oversikt over kva som er stole etter innbrotet i ein sportsbutikk i Fyllingsdalen. Politiet har ein mistanke om at to personar som blei sett syklande frå butikken i Krokatjønnveien, hadde stole syklane. Ingen er pågripne.