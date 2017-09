Ingen observert etter ulmebrann

Politiet trur huslause omstreifarar er skuld i ulmebrannen i Kalfarveien, men patruljen på staden har ikkje observert personar i området. – Det er tydeleg at nokon har vore inne her. Det har tidlegare vore ein del trafikk i dette huset, så me trur det er snakk om uteliggarar, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit.