Ingen nye influensa-innleggelser

Før helgen opplyste ansatte ved Haukeland sykehus at tre pasienter lå livstruende syke etter å ha blitt smittet med influensa type A. Retningslinjene til Helse Bergen sier at kommunikasjonsavdelingen ikke kan oppdatere helsestatus for de tre pasientene, men de opplyser at ingen nye pasienter har blitt lagt inn på intensivavdelingen med influensa.