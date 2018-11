Ingen ny leder i NDLA

Etter fire måneders søknadsprosess melder det fylkeskommunale læremiddelselskapet NDLA at de ikke har ansatt en ny daglig leder. NDLA hadde 16 søkere til jobben. Men i en pressemelding i dag skriver styret at Christer Gundersen (bildet), som overtok midlertidig i november i fjor, fortsetter som konstituert daglig leder. «Vi innstilte en søker som takket nei», skriver styreleder John Arve Eide i en e-post til NRK, og opplyser at jobben skal lyses ut på nytt i 2019.