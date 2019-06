Ingen lovnad om hjelp fra Listhaug

Askøy-ordfører Terje Mathiassen (Ap) sier til NTB at han vil ta opp med statsråd Sylvi Listhaug (Frp) at innbyggerne selv må betale for drikkevannet. SV og Ap mener staten må bistå kommunene. Listhaug svarer at kommunene bør fortsette å ha ansvaret.