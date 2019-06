Ingen godsterminal på Koengen

Klima- og miljødepartementet har avslått klagen til Bane NOR om å etablere en godsterminal på Koengen, skriver BT. Bybanen skal gå over dagens godsterminal på Mindemyren, og Jernbanedirektoratet og Bane NOR ville ha ny godsterminal på Bergenhus.