Ingen brann på Landåsfjellet

Den store utrykningen til Nubbevannet og Landåsfjellet viste seg å være til et bål. Mange i området ringte brannvesenet etter å ha sett mye røyk i området. Det førte til en utrykning med flere biler, men da brannvesenet kom frem viste det seg at det altså bare var et bål.