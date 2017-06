Ingen av de testede smittet

Ingen av de som ble testet for tuberkulose i forbindelse med at en person fikk påvist sykdommen i Bergen tidligere i sommer er smittet. Det sier smittervenoverlege Kari Øystese til NRK. Til sammen 100 personer ble testet etter at det ble oppdaget et tilfelle av sykdommen i en barnehage i Åsane.