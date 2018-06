Ingen av de 62 fagorganiserte fikk jobb da konkursrammet laksepakkeri ble startet på nytt

– Alle disse folkene går på dagpenger, men gir ikke opp håpet om å komme tilbake i jobb, sier klubbleder Kryzsztof Jedlikowski i LO-forbundet NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) til NRK på engelsk.

Det var i september i fjor at rundt 80 arbeidere i Norse Production, mange av dem polske statsborgere, gikk ut i streik.

– Vil ikke ha fagorganiserte

Bakgrunnen for konflikten var at de streikende hadde andre arbeidsvilkår enn et mindretall av de norske ansatte i bedriften, som slaktet og bearbeidet laks og ørret for fiskeforedlingsselskapet Sekkingstad AS på Sotra i Hordaland.

Den gang uttalte 2. nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen, at han ikke kunne huske sist forbundet gikk ut i streik på grunn av en tariffavtale.

STREIKET: Polske arbeidere i det nå konkursrammede Norse Production streiket forrige høst for en tariffavtale. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Én måned senere inngikk partene en avtale og arbeiderne fikk en tariffavtale.

Flere måneder senere, i april i år, gikk Norse Production konkurs.

Etter kort tid startet tre tidligere mellomledere i Norse Production selskapet Sund Laksepakkeri. Her fikk 50 tidligere ansatte som ikke hadde streiket, ny jobb. I tillegg leier selskapet inn omtrent 20 midlertidige ansatte fra bemanningsbyrået Eterni.

– Det nye selskapet vil ikke ha fagorganiserte. Det er eneste grunnen til at vi ikke får jobb, sier Michal Bubiak.

– Vi kjemper ikke bare for våre rettigheter. Dette er for arbeidsrettighetene både her og i andre land, sier nestleder i NNN-klubben, Maciej Marwicz.

UTELUKKET: 62 fagorganiserte har ikke blitt funnet plass til etter at Norse Production gikk konkurs og et nytt selskap, Sund Laksepakkeri, ble etablert. De arbeidsledige ansatte føler seg utelukket. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Stevner bedriften

Fredag valgte LO å stevne bedriften, for å prøve saken i rettsvesenet.

– Jeg synes det er trist og leit at vi har aktører på markedet i dag, som kan opptre som denne bedriften har gjort. Det er tydelig for meg at de er fagforeningsfiendtlige, sier fylkeskoordinator Line Haugland i NNN Hordaland.

Ledelsen i Sund Laksepakkeri tilbakeviser alle påstander om at bedriften er negative til organisert arbeidskraft.

– Jeg bryr meg ikke om de er organiserte eller ikke. Men vi ville unngå å bringe konflikten fra det forrige selskapet over i det nye. Vi gjør alt vi kan for å følge norsk lov, sier daglig leder Piotr Granska.

– Imot norsk lov

Granska får ikke medhold av sosiologistipendiat Isak Lekve ved Universitet i Bergen. Han forsker på arbeidsbevegelsen i Norge og internasjonalt. Lekve mener det er helt unikt i fiskeforedlingsindustrien at en bedrift ansatter kun uorganiserte.

STIPENDIAT: Isak Lekve er sosiologistipendiat ved Universitet i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Når de har ansatt 50 av de 120 som jobbet der og ikke én av de streikende, er det veldig lite sannsynlig at bedriften har tenkte at alle de 50 er bedre kvalifiserte enn de fagorganiserte.

– Å kun ansatte uorganiserte er prinsipielt imot norsk lov. Derfor er det bra at NNN hjelper disse 62 arbeiderne med å gå rettens vei for å få sin jobb tilbake.