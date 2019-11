Ingen anke i Fyllingsdalen-drapet

Dommen mot mannen (22) som i oktober fikk 11 års fengsel for drapet på kameraten Sebastian Seterås, er rettskraftig. Det er klart etter at Riksadvokaten har bestemt seg for ikke å anke, skriver BA. Fra før var det klart at den domfelte ikke ville anke dommen.